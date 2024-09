Marcelo Magno (PL), Andinho (União) e Arlete do Mercado (NOVO) - Reprodução

Marcelo Magno (PL), Andinho (União) e Arlete do Mercado (NOVO)Reprodução

Publicado 11/09/2024 07:00 | Atualizado 11/09/2024 10:26

Arraial do Cabo – Divulgada nesta quarta-feira (11), a pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, entre os dias 7 e 10 de setembro, em Arraial do Cabo, aponta o candidato à reeleição, Marcelo Magno (PL), com 70,4% das intenções de votos na estimulada, contra 12,5% de Andinho (União), segundo colocado. Na terceira colocação, está Arlete do Mercado (NOVO) com 4,1%. A pesquisa estimulada é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Já no voto espontâneo, quando nenhum nome é colocado, Marcelo Magno também lidera com 49,8%, contra 5,7% de Andinho e 0,9% de Arlete. A pesquisa foi registrada no TRE/TSE sob o número RJ-06301/2024 e entrevistou 560 pessoas no município cabista. A amostra permite um nível de confiança de 95% com margem de erro estimada em 4,2 pontos percentuais para os resultados gerais.



A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos, ou seja, em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Andinho tem o maior índice de rejeição, com 47,7%, seguido de Arlete do Mercado, com 32,5%, e Marcelo por último, com 13,8%. A pesquisa também apontou que 68,4% dos entrevistados aprovam a gestão de Marcelo Magno.



Veja os números



ESPONTÂNEA

Não sabe/ Não respondeu.............38%

Ninguém/ Branco/ Nulo..................5,2%

Marcelo Magno...............................49,8%

Andinho..........................................5,7%

Arlete do Mercado...........................0,9%

Outros nomes citados......................0,4%



ESTIMULADA

Não sabe/ Não respondeu.............5,7%

Ninguém/ Branco/ Nulo..................7,3%

Marcelo Magno...............................70,4%

Andinho..........................................12,5%

Arlete do Mercado...........................4,1%



REJEIÇÃO

Não sabe/ Não respondeu.............8,9%

Poderia votar em todos..................7%

Andinho..........................................47,7%

Arlete do Mercado...........................32,5%

Marcelo Magno...............................13,8%

Veja os gráficos:

fotogaleria