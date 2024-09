Polícia Civil - Divulgação

Polícia Civil Divulgação

Publicado 10/09/2024 15:03

Arraial do Cabo - A Delegacia Antissequestro (DAS) deflagrou na manhã desta terça-feira (10) a “Operação Arraial” para prender quatro suspeitos de sequestrar um empresário do ramo hoteleiro na cidade. A ação ocorre em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no final de julho, quando três integrantes da quadrilha se passaram por hóspedes de uma pousada e renderam o proprietário e uma funcionária. Os criminosos usaram violência e ameaças com arma de fogo para manter as vítimas amarradas e exigiram um resgate de R$ 200 mil.

A tentativa de transferência bancária não foi autorizada e os criminosos fugiram. A partir de então, a DAS iniciou as investigações e, com o apoio de dados de inteligência, identificou os quatro integrantes da quadrilha, incluindo o mentor, a executor, o responsável pelo transporte e o dono da conta bancária para onde o dinheiro seria transferido.