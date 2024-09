lobo-marinho subantártico - Instituto BW

lobo-marinho subantárticoInstituto BW

Publicado 09/09/2024 16:27

Arraial do Cabo - Um lobo-marinho subantártico foi visto descansando neste sábado (7) na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo.



O animal está sendo monitorado pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) e pelo Instituto BW.

Trata-se de um macho, a espécie pode aparecer no sul e sudeste do país e de acordo com o professor Salvatore Scilliano, o visitante é considerado ocasional no litoral do Rio.

O animal está sendo monitorado pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) Instituto BW

“Geralmente são machos, machos adultos que se dispersam, que saem das suas colônias reprodutivas e ficam vagando pelo oceano. Tudo indica que os movimentos desses machos são influenciados por correntes marinhas principalmente em épocas de transição dos fenômenos El Niño para La Niña, que é o que a gente está presenciando exatamente agora”, afirma Salvatore.

lobo-marinho subantártico Instituto BW

Uma veterinária do Instituto BW, parceira do GEMM-Lagos, também está no local. E segundo a avaliação da veterinária, o animal está bem, porém cansado. Precisa de sossego para descansar e depois disso ele voltará para o mar.



*Com informações do G1