Dr. Serginho assina carta-compromisso - Divulgação

Publicado 09/09/2024 14:57 | Atualizado 09/09/2024 15:01

O candidato a prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), iniciou a agenda de campanha na manhã deste domingo (8) participando de Ato de Assinatura da Carta de Compromisso em prol das meninas e mulheres. O documento foi elaborado pelo deputado federal Júlio Lopes (PP), no comitê de campanha em São Cristóvão.



Estiveram presentes as seis candidatas a vereadora de Cabo Frio pelo Progressista, Bárbara Caetano, Professora Luciene Lima, Rosária Pompeu, Monicão da Saúde, Manu Barros, Rosiene Santafé, além de Terli Ferreira, candidata pelo PL, a mãe de Serginho, Vaninha, e diversas eleitoras.



O candidato reforçou a necessidade de políticas públicas efetivas, que possibilitem que mulheres vítimas de violência doméstica possam ter autonomia financeira. Também afirmou que se eleito, vai criar a secretaria da mulher, e instalar em cada região creche em tempo integral para que as mães possam trabalhar.



“No meu governo a mulher terá uma vida plena com dignidade. Valorizo as mulheres, tanto que na minha campanha elas são maiorias nos espaços de comando e decisão”, destacou.