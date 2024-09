Alexandre Martins e Rafael Aguiar - Reprodução

Publicado 05/09/2024 17:19

Em Armação dos Búzios, duas pesquisas eleitorais previstas devem aquecer ainda mais o cenário. Uma delas está sob responsabilidade da empresa Prefab Future Publicidade e Pesquisas Ltda (contratada pela OK TV Cabo Frio), cujo aviso foi publicado no TSE, na tarde desta terça-feira (3). Na mesma terça, à noite, saiu aviso de novo levantamento, que será realizado pela Ágora Pesquisa, a pedido do jornal O DIA. Com isso, é provável que as duas saiam no mesmo dia.

Fazendo um parêntese, já tinha gente questionando o porquê de a Prefab ter sido contratada por uma TV de Cabo Frio e, segundo sugestões, isso supostamente iria crescer as intenções de votos de Rafael Aguiar (PL), que no último levantamento aparece muito abaixo do atual prefeito, Alexandre Martins (REP). Fato é que a movimentação é intensa na península.

Cabe destacar que as duas outras pesquisas anteriores registradas e publicadas na cidade mostraram Alexandre com 56% na estimulada, contra 22% de Rafael e 3% de Gladys Nunes (PSD). O resultado da sondagem anterior feita era muito parecido. Então, será que teremos alguma mudança ou tudo permanecerá na mesma?