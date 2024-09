Magdala Furtado e candidato a vice, Léo Mendes em reunião - Reprodução

Publicado 02/09/2024 17:51

Servidores contratados da Secretaria de Assistência Social de Cabo Frio denunciaram um suposto assédio durante uma reunião convocada pela prefeita Magdala Furtado na noite da última quinta-feira (29). De acordo com as denúncias recebidas, eles foram informados no período da tarde sobre a reunião, e ao chegarem ao local descobriram que se tratava de um evento de campanha eleitoral.

O encontro contou também com a participação do candidato a vice de Magdala, Léo Mendes (MDB). Ainda segundo as denúncias, o papo teria sido voltado à importância do voto em Magdala, já que todos que ali estavam – entre 60 e 70 pessoas – ficarão desempregados caso ela perca nas eleições, e que o esforço deles era imprescindível, já que a campanha teria pouco recurso. Além disso, foi solicitado que cada servidor preparasse uma lista com dez nomes de amigos ou vizinhos, incluindo o nome da mãe de cada um.

Um dos servidores presentes afirmou ter se sentido assediado pela situação, especialmente porque foi pedido que ninguém filmasse ou fotografasse o encontro.