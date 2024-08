Andinho Brito e Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - Reprodução

Publicado 29/08/2024 14:17



Em Arraial do Cabo, a coligação “A Força do Trabalho”, do Prefeito Marcelo Magno (PL), ingressou com Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (AIRC) contra o ex-prefeito Andinho (União), candidato ao cargo pela coligação "Todos por Arraial" (PDT/União/PP/Avante/Solidariedade/Republicanos). O processo foi protocolado nesta quinta-feira (29).

A AIRC questiona, principalmente, a elegibilidade de Andinho, "condenado por abuso de poder político, à cassação da diplomação e à suspensão dos direitos políticos por 8 anos" e rejeição de contas pela Câmara Municipal.

Na ação foram apresentados elementos caracterizando causas de inelegibilidade prevista na LC 64/90, que incluem, por exemplo, condenações por abuso de poder econômico ou político, rejeição de contas públicas, e outras infrações que comprometam a idoneidade do candidato e podem o afastar de concorrer às eleições municipais.

O documento chama a atenção para vultosos recursos públicos que não se sabem onde foram para os valores, o que caracteriza a intenção em lesar o erário, dano e ato de improbidade administrativa. Além disso, as contas do ex-prefeito, referente ao exercício 2016 foram reprovadas pela Câmara, outra hipótese que o deixa inelegível, considerando que foi constato o dolo na intenção de lesar o erário, vício insanável e ato de improbidade administrativa.