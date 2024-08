Dr. Serginho e Miguel Alencar no Jacaré, em Cabo Frio - Divulgação

Dr. Serginho e Miguel Alencar no Jacaré, em Cabo FrioDivulgação

Publicado 29/08/2024 13:03

Na tarde desta quarta-feira (28), o candidato a prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL) realizou uma caminhada corpo a corpo no bairro Jacaré. Ao lado de seu vice, Miguel Alencar (União), ele percorreu as ruas do bairro, conversando diretamente com os moradores e ouvindo as principais queixas e necessidades da comunidade.



Durante a caminhada, Serginho destacou a importância de estar presente nos bairros e ouvir de perto os problemas que afetam o dia a dia dos moradores. "Acredito que uma gestão eficiente começa com o diálogo direto com a população. Estar aqui no Jacaré, ouvindo cada morador, me faz entender ainda mais as necessidades urgentes dessa comunidade e reforça meu compromisso em buscar soluções reais para os problemas que enfrentam diariamente", afirmou.



Os moradores do Jacaré expuseram diversas questões, como a falta de infraestrutura básica, problemas com saneamento e a insegurança nas ruas do bairro. Serginho ouviu atentamente cada reclamação e reafirmou seu compromisso em transformar a realidade do Jacaré, trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos moradores.



"Meu objetivo é resgatar a dignidade das pessoas e proporcionar um futuro melhor para todos os cabo-frienses. Com trabalho árduo e uma gestão séria, tenho certeza de que conseguiremos transformar Cabo Frio em uma cidade onde todos tenham orgulho de viver", concluiu Serginho, ao fim da caminhada.