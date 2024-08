No sentido horário, os candidatos Dr Serginho (PL), Magdala Furtado (PV) e Rafael Peçanha (REDE) - Reprodução/ redes sociais

Publicado 27/08/2024 07:00

Pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º 04791/2024 , realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgada nesta terça-feira (27), mostra que Dr. Serginho (PL) é favorito para a prefeitura de Cabo Frio, liderando com 59,6% as intenções de voto. A coleta de dados ocorreu entre os dias 23 e 26 de agosto deste ano, abrangendo 710 eleitores distribuídos por diversos bairros do município.

A prefeita Magdala Furtado (PV), candidata à reeleição, cresceu 0,2% e lidera no quesito rejeição, com 48,5%, ou seja, a união dela com o ex-prefeito cabo-friense, Marquinho Mendes (MDB) não surtiu o efeito esperado, conforme revela sondagem. O levantamento também mostra que 63,1% desaprova a administração atual.

A pesquisa foi conduzida por amostragem e selecionada em duas etapas. Na primeira, realizou-se um sorteio probabilístico das localidades onde as entrevistas foram realizadas através do método PPT (Probabilidade Proporcional ao Tamanho), considerando a população com 16 anos ou mais residente nas localidades como base para essa seleção. Na segunda etapa, a seleção, dentro da localidade, foi feita utilizando-se cotas proporcionais, em função de gênero, faixa etária, escolaridade e renda domiciliar mensal. A população total de eleitores no município é de 172.792, e a amostra de 710 eleitores foi selecionada para obter um nível de confiança de 95%, com uma margem de erro de 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais.

ESPONTÂNEA

No cenário espontâneo, quando questionados sobre em quem votariam se as eleições fossem hoje, 30,4% declararam apoio a Dr. Serginho. Magdala Furtado teve 7,6%, seguida por Rafael Peçanha, com 0,7%, enquanto Fernando Luiz Cardoso (Novo) e Vinícius Seguraço (UP) não obtiveram nenhum voto. Cerca de 52% não souberam ou não quiseram responder; 7,9% votariam em branco ou nulo; 0,8% dos entrevistados citaram outros nomes.

ESTIMULADA

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Dr. Serginho ampliou a liderança, alcançando 59,6%. Magdala cresceu 0,2% e está com 17,2%. Rafael Peçanha (REDE) aparece com 4,1%, Vinícius Seguraço (UP) tem 1,1% e Fernando Luiz Cardoso, 0,7%. Neste cenário, 9,7% votariam em branco ou nulo e 7,6% não souberam ou não quiseram responder.

REJEIÇÃO

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Magdala Furtado continua liderando este quesito, com 48,5%, seguida por Vinícius Seguraço, com 14,8%, Rafael Peçanha com 14,6%, Dr Serginho teve 13,5% e Fernando Luiz Cardoso, 11,3%. Não souberam ou não quiseram responder, 19%; e 5,8% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos.

AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A avaliação da atual gestão também foi abordada na pesquisa. A administração da prefeita Magdala Furtado recebeu avaliações negativas dos eleitores. Entre os quesitos, 20,5% classificaram como ótima (4,9%) ou boa (15,6%), enquanto 24,1% acham regular. A maioria, 53,7% classificou como ruim (14,4%) ou péssima (39,3%). Não sabe ou não opinou, 1,7%.

Quanto à aprovação do governo, 63,1% desaprovam a forma como Magdala Furtado administra o município, enquanto 32,8% a aprovam. Não sabe ou não opinou, 4,1%.