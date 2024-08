Loteria Federal - Divulgação

Publicado 27/08/2024 16:31

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio levou a ‘bolada’ de R$ 500 mil no último sorteio pela extração da Loteria Federal, sorteado no último sábado (24). O sortudo arrecadou a maior premiação do concurso.

O cabo-friense comprou o bilhete premiado na Loteria Mix, em Tamoios. Além dele, outros quatro jogos, distribuídos entre São Paulo e Maranhão, também tiveram suas dezenas sorteadas. Os outros prêmios variaram entre R$ 27 e R$ 18 mil.

Além do prêmio principal, mais de 130 bilhetes foram contemplados com os prêmios derivados, com valores que variam entre R$ 3 mil a R$ 320.

Os bilhetes terminados com 267, 518, 646, 659, 00, 01, 02, 03, 18, 46, 59, 67, 97, 98, 99 e 0 também irão receber quantias que variam entre R$ 40 até R$ 160. Os ganhadores têm 90 dias para realizar o resgate dos valores.

Em caso de valores premiados inferiores a R$ 1.332,78, o resgate é realizado nas Loterias, já em caso de resgates superiores são realizados em uma agência da Caixa.

Como jogar

Para apostar na Loteria Federa, o apostador precisa escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Em seguida, a pessoa escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Na Loteria Federal, existem várias chances de ganhar. O apostador ganha acertando:

• Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

• A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

• Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

• Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

• A unidade do primeiro prêmio.