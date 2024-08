Projeto Ubuntu Carioca - Reprodução/Internet

Publicado 27/08/2024 15:14

Cabo Frio - Acontece em Cabo Frio, entre a próxima quinta (29) e domingo (1), uma série de atividades promovidas pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) através do Projeto Ubuntu Carioca. A iniciativa busca fortalecer a cena da Cultura Negra na região, oferecendo oficinas de produção cultural gratuitas voltadas para profissionais da área cultural do município.

O objetivo das oficinas é capacitar os participantes na elaboração de projetos e na participação em editais públicos e privados, abrangendo as esferas municipal, estadual e federal.

A condução das aulas ficará a cargo da renomada produtora cultural Patrícia Rodrigues, sócia da Mapa Produtora Cultural e criadora do Movimento das Mulheres Sambistas. As oficinas serão realizadas em três locais diferentes da cidade, oferecendo flexibilidade de escolha para os participantes. O primeiro encontro será na quinta-feira, no Charitas – Museu e Casa de Cultura José de Dome, no Centro de Cabo Frio, das 17h30 às 21h.

O segundo será na sexta-feira, na Av. Independência, 384, em Unamar, também das 17h30 às 21h. O terceiro e último encontro será no domingo, das 14h30 às 18h, na Lojinha Caiçara, localizada na Av. Vitor Rocha, 58A, Parque Burle. As inscrições devem ser feitas previamente por meio de um formulário online.

Além das oficinas, o Projeto Ubuntu Carioca também promoverá a Mostra Cultural Ubuntu Carioca, que acontecerá no sábado, na Praça São Benedito, no bairro Passagem, em Cabo Frio. O evento é gratuito e aberto ao público, com início previsto para as 14h e encerramento às 21h.

A programação inclui apresentações de capoeira, maculelê, roda de jongo, samba, DJ sets, além de uma feira de afroempreendedores.

O Projeto Ubuntu Carioca é uma iniciativa que valoriza as matrizes africanas, buscando dar visibilidade às atividades culturais no estado do Rio de Janeiro e fortalecer a atuação dos produtores culturais locais.