167 pedras de crack, 13 cápsulas de cocaína e duas trouxinhas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 16:16 | Atualizado 26/08/2024 16:17

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu crack, cocaína e maconha na tarde deste sábado (24), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, na Travessa Aristides Barbosa Guimarães, no bairro Braga.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição, em patrulhamento pela comunidade do Morubá, adentrou um beco e, após buscas, logrou êxito em encontrar drogas escondidas no interior de uma casa abandonada.

Ao todo, a equipe arrecadou 167 pedras de crack, 13 cápsulas de cocaína e duas trouxinhas de maconha. Diante dos fatos, os agentes procederam à 126ª DP (Cabo Frio) para apreensão do material. Ninguém foi preso.