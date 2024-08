126ª DP (Cabo Frio) - Divulgação/PM

Publicado 26/08/2024 15:45

Cabo Frio - Um adolescente de 15 anos foi detido na sexta-feira (23), após ser flagrado fazendo manobras perigosas de exibicionismo em frente à escola Talita Hernandes Perelló, no Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, horário de saída dos estudantes.

De acordo com a ocorrência, uma equipe de motopatrulha da Polícia Militar, em deslocamento para cumprir a Operação Força Total, teve a atenção voltada para o menor, que, com suas manobras, estava causando risco a pedestres e outros veículos.

Os policiais conseguiram alcançar e abordar o adolescente, que, ao ser abordado, não apresentou a documentação pessoal, nem a da motocicleta.

Diante dos fatos, o menor, juntamente com a motocicleta, foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde, após avaliação do delegado de polícia, permaneceu apreendido pelo crime análogo a dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação. A motocicleta foi detida.