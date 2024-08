311 cápsulas de cocaína e quatro tiras de maconha - Divulgação/PM

Publicado 23/08/2024 17:35

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos com uma grande quantidade de drogas na Avenida América Central, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

Segundo informações da polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre um indivíduo que estaria traficando drogas na região e que havia sido visto buscando entorpecentes em cima de um telhado. Ao chegarem no local, os agentes avistaram um elemento com as características informadas na denúncia, carregando uma sacola. Ao perceber a presença da polícia, o criminoso fugiu, mas foi alcançado e detido após colidir com uma viatura.

Dentro da sacola, os policiais encontraram 311 cápsulas de cocaína e quatro tiras de maconha, além de dinheiro, que segundo a polícia, é proveniente da venda de drogas. O acusado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.