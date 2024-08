Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 23/08/2024 15:09

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (23), um acidente impressionante ocorreu no bairro Braga, em Cabo Frio, quando um caminhão desgovernado invadiu a loja Caio Car, localizada na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos. O veículo não só destruiu parte da loja, mas também colidiu com a estrutura de um prédio residencial, onde há moradores.



De acordo com testemunhas no local, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, o que resultou na invasão ao estabelecimento comercial. Felizmente, apesar da gravidade do acidente, não há relatos de feridos graves entre os moradores ou funcionários da loja.



As autoridades locais foram acionadas. A área foi isolada por medidas de segurança.



As circunstâncias exatas que levaram o motorista a perder o controle da carreta estão sendo apuradas.