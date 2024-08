Duas facas e três cartões de banco em nome de terceiros - Divulgação/PM

Publicado 23/08/2024 15:01

Cabo Frio - Na madrugada desta sexta-feira (23), por volta das 00h27, uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto em uma residência localizada na Avenida Teixeira e Souza, no Centro de Cabo Frio.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada após uma denúncia de furto em andamento. Ao chegarem no local, os agentes perceberam um fio sendo puxado para o interior de um imóvel e encontraram um homem se preparando para deixar o local com diversos objetos furtados, incluindo duas facas e três cartões de banco em nome de terceiros.

A vítima, proprietária da residência, chegou ao local durante a ação policial e reconheceu o indivíduo como sendo o autor do furto.

O homem, identificado como L. G. D. S., de 41 anos, foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a vítima e os materiais apreendidos (que incluíam ainda 50 metros de fio tipo fibra óptica e 100 metros de cabo de rede), para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde o caso foi registrado. O preso permanece custodiado à disposição da Justiça.