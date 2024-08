Espingarda calibre 12 - Divulgação/PM

Espingarda calibre 12 Divulgação/PM

Publicado 23/08/2024 14:56

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (22), um homem foi preso em Cabo Frio, no bairro Jacaré, após ser flagrado com uma espingarda calibre 12. A prisão ocorreu na Travessa Joana d’Arc, após uma guarnição receber informações de que um elemento estaria armado dentro de um veículo na Rua do Pomar.

O acusado, identificado como M.F.D.S., de 24 anos, já possuía três passagens por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, a equipe localizou o veículo e, ao abordá-lo, encontrou a arma de fogo no interior do carro: uma carabina CBC Monotiro, calibre 12, junto com uma munição.

Após a abordagem, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo posteriormente transferido para a 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso.