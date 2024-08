Corpo a corpo com o povo - Dr Serginho (PL) e Romário (PL)

Corpo a corpo com o povo Dr Serginho (PL) e Romário (PL)

Publicado 22/08/2024 16:38 | Atualizado 22/08/2024 17:08

Cabo Frio - Na tarde desta quinta-feira (22), o candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), esteve no Jardim Esperança, o bairro mais populoso da cidade, acompanhado do Senador Romário (PL) e do candidato a vice-prefeito, Miguel Alencar (União). Durante a visita, a equipe percorreu as ruas conversando com comerciantes e moradores para entender as principais deficiências e ouvir sugestões para a melhoria da região.



O Senador Romário (PL) destacou a importância de eleger Serginho (PL) como prefeito de Cabo Frio, ressaltando sua capacidade de transformar a cidade. "Serginho (PL) é o único candidato que tem condições de colocar Cabo Frio no lugar que a cidade merece. Nossa parceria – ele aqui e eu em Brasília – vai dar muito certo, especialmente no envio de verbas para saúde, educação e projetos para o desenvolvimento da cidade", afirmou Romário (PL).



Dr. Serginho (PL), visivelmente emocionado pelo apoio da comunidade, declarou: "É muito importante para mim estar aqui, no meio do povo, ouvindo as necessidades e desejos de cada um. O Jardim Esperança é um bairro que precisa de atenção e de investimentos, e nós estamos prontos para trazer as melhorias que a população merece."



Ele também enfatizou seu compromisso com a cidade: "Cabo Frio é minha casa, e vou trabalhar incansavelmente para que nossa cidade se torne um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Junto com o apoio de líderes como o Senador Romário (PL), vamos conquistar muitas vitórias para Cabo Frio."

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello

Corpo a corpo com Dr Serginho (PL), Miguel (União) e Romário (PL) Wislei Rabello