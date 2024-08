Carros pegam fogo - Reprodução/Rede social

Publicado 22/08/2024 15:16

Cabo Frio - Um incêndio destruiu dois veículos na manhã desta quinta-feira (22), na Rua Waltemir Terra Cardoso, no centro de Cabo Frio.



Segundo informações preliminares, as chamas tiveram início em uma caminhonete e se propagaram rapidamente, atingindo um outro carro que estava estacionado na rua.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu controlar o fogo, impedindo que as chamas se alastrassem para outros veículos ou edificações.



Felizmente, não houve feridos.



As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.