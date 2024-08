Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 22/08/2024 15:12

Cabo Frio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica deixou uma mulher ferida na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Porto do Carro, em Cabo Frio.

De acordo com informações preliminares, a motocicleta estava saindo da Rua Telles Cândido Cardoso para entrar na Avenida Wilson Mendes quando foi atingida pela bicicleta elétrica. A ciclista, que seguia na ciclovia no sentido contrário ao permitido, ou seja, de São Pedro da Aldeia para Cabo Frio, acabou colidindo com a moto.

Com o impacto, ambos os veículos caíram no chão. A ciclista foi socorrida por uma equipe médica e levada para uma unidade de saúde. Já o motociclista e o garupa permaneceram no local aguardando a chegada da perícia para apurar as causas do acidente.