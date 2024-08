Procon - Reprodução

Publicado 21/08/2024 18:26

Cabo Frio - Nesta quinta-feira (22), o Procon de Cabo Frio realiza um feirão de renegociação de dívidas e limpa nome dos usuários. O atendimento será realizado das 13h30 às 17h30, na Sede da 20ª Subseção da OAB/RJ, na Rua Ministro Gama Filho, 23 – Quadra 42, Braga.



Considerando que o mês de agosto é comemorado o Dia do Advogado, o Atendimento Jurídico será gratuito. O feirão contará também com a presença da ENEL, Prolagos, e diversas outras áreas do direito, com orientações e recebimentos de denúncias e reclamações.



Confira as áreas para o Atendimento Jurídico:



- Consumidor;

- Penal (criminal);

- Trabalhista;

- Saúde;

- Previdenciário;

- Lei Maria da Penha;

- Imobiliário;

- Família,

- Inventário;

- Pessoa com Deficiência.

