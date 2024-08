Homem morto a tiros - Reprodução/ Rede social

Homem morto a tiros Reprodução/ Rede social

Publicado 21/08/2024 14:58

Cabo Frio - Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (20) em Cabo Frio. Ainda não identificada, a vítima foi executada, segundo populares, com mais de 30 tiros em uma praça localizada no bairro de Santo Antônio, no distrito de Tamoios.

De acordo com testemunhas, o homem foi surpreendido pelos atiradores, que atiraram à queima-roupa. A principal suspeita é de que o crime esteja ligado a uma disputa entre facções criminosas que atuam na região.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.