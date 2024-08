126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Divulgação/PM

Publicado 20/08/2024 15:32

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, através da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), cumpriu um mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (19) contra E.J., acusado de cometer diversos roubos na cidade.

A prisão foi realizada após investigações que apontaram o elemento como autor de roubos a transeuntes. A equipe de investigação, após tomar conhecimento da expedição do mandado, iniciou as diligências para localizar o acusado.

De acordo com as informações, o foragido costumava frequentar as proximidades do Forte, e foi justamente nessa região que os policiais conseguiram encontrá-lo e efetuar a prisão.

O elemento possui um extenso histórico criminal, com diversas anotações por crimes contra o patrimônio. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça.