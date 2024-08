Ônibus em condições precárias - Reprodução/Rede social

Publicado 19/08/2024 16:15

Cabo Frio - Uma mãe de alunos da rede municipal de Cabo Frio está denunciando as condições precárias do ônibus disponibilizado pela prefeitura para fazer o transporte escolar no bairro Foguete. Conforme os relato dela nesta segunda-feira (19), a demanda é antiga e a falta de manutenção dos veículos “está colocando os estudantes em perigo”.

A moradora, que preferiu não se identificar, conta que a situação perdura desde que ela se mudou para Cabo Frio com os filhos, há 14 anos. Ela, que reside no Foguete, afirma que sempre existe um problema. “Ou o ônibus é velho demais, ou quebrava, ou ficávamos sem a rota ser feita. Isso até o governo de José Bonifácio”, explicou.



Ela contou que, depois do período da pandemia, as mães do Foguete se reuniram e conseguiram um utilitário para fazer provisoriamente o transporte, pois, conforme o relato, os veículos que estavam no pátio da prefeitura estariam sem licença. Ela conta que a situação só mudou no ano passado, após uma carta que enviou ao falecido prefeito.

“Só ano passado, em maio, que consegui um contato direto com o Zé, aliás foi até um dia do aniversário dele. Mandei uma carta para ele, e foi quando a nossa solicitação foi atendida e o micro-ônibus, zero quilômetro, veio trabalhar na rota do Foguete”, disse a mãe, destacando que a conquista ‘foi breve’: “Só que, com o tempo, ele [o ônibus] ficou pequeno, porque atende o bairro do Foguete e o bairro das Dunas. Esse ano, não lembro exatamente quando, ele foi substituído por um ônibus grande, só que um veículo velho e nesse [péssimo] estado de conservação”, relatou.



A denunciante conta que foi até a Secretaria de Educação de Cabo Frio (SEME) no dia 9 de julho para reclamar sobre a situação e foi informada que os ônibus seriam reformados durante o período de recesso escolar, contudo, conforme relato, nada ocorreu.

Com a falta de resposta, a moradora conta que foi novamente até a SEME na última semana, mas foi informada que não teria atendimento naquele dia. “Eu fiquei bastante revoltada, porque é um tipo de serviço prestado à população com péssima qualidade. A gente tem que ter o acesso à escola, mas o acesso com dignidade. Não é simplesmente levar o aluno, tem que levar com segurança”, destacou, complementando: “nem todos os brancos têm cinto e tem alguns que os cintos nem fecham. Olha só o estado que eles estão, suja a roupa da criança! (…) Semana passada tinha até cacos de vidro debaixo dos bancos”, finalizou.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a denúncia, e aguarda retorno.