100 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 19/08/2024 15:06

Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu mais de 100 pinos de cocaína em uma laje na tarde de sexta-feira (16), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, na Rua Trindade, no bairro Palmeiras.

Segundo a polícia, a ocorrência foi registrada quando a guarnição obteve êxito em abordar três elementos na praça da Praia do Siqueira. Questionados, os indivíduos alegaram ser usuários de drogas. Perto deles, conforme a ocorrência, havia seis pinos de cocaína.

Ainda durante a conversa, nenhum dos três admitiu posse dos ilícitos, tampouco acusou um ao outro, impossibilitando uma possível prisão em flagrante e/ou nenhum ato infracional.

Em seguida, a guarnição procedeu em patrulhamento pela Rua Trindade, onde avistou um carro vermelho com marcas de sandálias no capô e no teto. Diante disso, a equipe solicitou apoio a outra guarnição, com outros dois agentes.

Um dos policiais subiu no veículo e, em seguida, em uma laje, onde obteve êxito em arrecadar 101 cápsulas de cocaína e três rádios transmissores escondidos embaixo de uma telha. Diante dos fatos, as equipes procederam à 126ª DP (Cabo Frio), onde os materiais ficaram apreendidos. Ninguém foi preso durante a operação.