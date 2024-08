Operação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) - Reprodução/Rede social

Publicado 16/08/2024 15:05

Cabo Frio - Uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Cabo Frio, que fazia patrulhamento de rotina nas proximidades da rodoviária, na manhã desta quinta-feira (15), se deparou com algumas pessoas em situação de rua que estavam acomodados na área externa do supermercado Extra.



O caso aconteceu por volta das 9h. Quando os agentes do grupamento da Guarda Civil se aproximaram para abordá-los, duas mulheres e três homens que estavam no local evadiram, deixando para trás alguns objetos. Foram recolhidos colchões velhos, papelão e restos de pano.



Os agentes tentaram direcioná-los para uma casa de passagem, mas os mesmos não quiseram.

