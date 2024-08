Aulas gratuitas de Taekwondo - Reprodução/ Rede social

Aulas gratuitas de TaekwondoReprodução/ Rede social

Publicado 14/08/2024 15:52

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio, com idade a partir de 13 anos, podem participar de aulas gratuitas de Taekwondo, oferecidas pelo projeto de artes marciais da Guarda Civil Municipal. As atividades acontecem às terças e quintas-feiras no Centro de Treinamento da sede da GCM, localizado na Rua Governador Valadares, nº 326, no bairro São Cristóvão.

As atividades são ministradas pela instrutora GCM Rabêlo e são divididas em dois horários: das 7h às 8h e das 17h às 18h. Para participar, os interessados ou seus responsáveis devem se dirigir à sede da Guarda Civil Municipal às segundas ou quartas-feiras, entre 8h e 10h, e procurar a coordenadora GCM Laillah Patrício. No ato da inscrição, é necessário apresentar cópias e originais do RG, comprovante de residência e atestado médico.



O Taekwondo é uma arte marcial de origem coreana que combina técnicas de combate com um forte foco em disciplina, respeito e autoconfiança. A prática regular do esporte é conhecida por melhorar a flexibilidade, força e resistência, além de promover o bem-estar mental através do desenvolvimento da concentração e da autodisciplina.



Sobre as atividades

O projeto de artes marciais da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio ocorre todos os dias da semana, tanto pela manhã quanto à noite, e também oferece aulas de Jiu-Jitsu. As atividades, iniciadas em 2023, têm como objetivo promover a inclusão social e o bem-estar da comunidade por meio do esporte.