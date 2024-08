Estrutura é afetada pelo vento - Tamoios em Foco

Publicado 13/08/2024 15:50

Cabo Frio - A estrutura da Creche Escola Tamoios, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, foi afetada por fortes ventos que atingiram a região nesta segunda-feira (12). A Kadima Construções Ltda., responsável pela obra, informou que as paredes em PVC que estavam em fase de construção sofreram deslocamento devido à intensidade da ventania.



As peças, que ainda não haviam passado pelo processo de concretagem, foram impactadas diretamente pelos ventos, o que causou o desalinhamento em relação à sua posição original, informou a empresa em nota.



A construtora relatou que, assim que o problema foi identificado, realizou o reescoramento das paredes e a concretagem das bases, medidas necessárias para restaurar a estabilidade da estrutura.



Apesar do incidente, a Kadima Construções afirmou que a situação já foi normalizada e que as garantias da obra não foram comprometidas. A construtora reforçou o “compromisso com a qualidade e a segurança da construção”, assegurando que o cronograma do projeto seguirá conforme planejado.