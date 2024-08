Área de vegetação pega fogo - Reprodução/Rede social

Publicado 13/08/2024 15:43

Cabo Frio - Uma área de reserva ambiental localizada na parte esquerda do Canto do Forte, em Cabo Frio, pegou fogo no fim da tarde desta segunda-feira (12).



A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, com auxílio da Guarda Marítima e Ambiental. Segundo informações, a ocorrência foi registrada por volta das 17h25 e, após cerca de 35 a 45 minutos, a ação conjunta conseguiu controlar as chamas.



Não há relatos de feridos, nem do que teria provocado as chamas. A matéria está em atualização.