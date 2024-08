Objetos perfurantes - Divulgação/PM

Objetos perfurantesDivulgação/PM

Publicado 12/08/2024 15:36

- Em resposta a denúncia feita através da matéria veiculada no Jornal O Dia, que mostrou a desordem causada por pessoas em situação de rua , na Fagundes Varela, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, onde fica localizada a casa de passagem da cidade, o 25º Batalhão de Polícia Militar realizou uma ação de repressão a objetos perfurantes e cortantes no local.Conforme denúncias realizadas na sexta-feira (9), pessoas estariam usando drogas, furtando residências e defecando nas calçadas. Já na madrugada deste sábado (10), por volta de 00h. Os policiais abordaram 8 pessoas nas proximidades. Como resultado da ação, 8 objetos perfurantes e cortantes, como facas, foram apreendidos.