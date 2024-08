Ataque na Casa de Referência - Reprodução/ Rede social

Publicado 09/08/2024 16:23

Cabo Frio - A Casa de Referência Inês Etienne Romeu, em Cabo Frio, foi alvo de um novo ataque no início desta semana. Segundo denúncias, na noite de terça-feira (6), três elementos não identificados teriam invadido o local e deixado bilhetes com mensagens de ódios contra as mulheres que gerenciam a ocupação. O primeiro ato de vandalismo contra o local ocorreu em junho.



Conforme relatos, um dos bilhetes deixados possuía assinatura. Apesar de não haver confirmação da identidade, o fato foi visto como uma tentativa de intimidar as líderes do movimento. Além disso, os elementos teriam bagunçado o local e quebrado alguns itens. Não há informações se a coordenação do local efetuou boletim de ocorrência sobre o caso.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, as organizadoras enfatizaram que não se deixarão intimidar pelos novos ataques. Elas afirmaram que “a tentativa de intimidação não vai colar com as mulheres que lutam todos os dias”.



“A cada ataque, nós só ficamos cada dia mais fortalecidas, e a nossa casa só recebe mais solidariedade do povo. Novas pessoas chegam até aqui, conhecem a nossa casa, conhecem o movimento e querem se organizar na luta por uma sociedade mais justa. Então, cada ataque fascista, cada ataque que busca amedrontar a luta das mulheres, não vai parar a nossa luta, e nós só vamos aumentar, subir de tamanho para conseguir construir uma sociedade onde todas as mulheres possam ser livres de verdade”, destacaram as organizadoras.



O ataque aconteceu pouco mais de um mês após um ato de vandalismo registrado na ocupação. No dia 22 de junho, a arte que tinha no muro do local, feita por uma muralista voluntária, foi apagada por tinta branca. Na época, Pétala Cormann, uma das coordenadoras, explicou que este incidente se somava a outros, como a queima de banners, cortes nos fios de luz e danos ao cadeado da entrada.

A ocupação da Casa Inês, espaço dedicado ao acolhimento de mulheres em situação de violência, começou na madrugada de 25 de novembro de 2023, como um ato de denúncia contra a violência de gênero. O imóvel, anteriormente sem uso por mais de uma década, agora serve como um ponto de referência para mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio e um espaço seguro.



A denúncia do ataque gerou grande repercussão nas redes sociais, mobilizando apoio à causa e ressaltando a importância da continuidade do trabalho desenvolvido na ocupação.



O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre o ocorrido e com relação à tramitação do processo de cessão do espaço, e aguarda retorno.