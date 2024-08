Revólver calibre 38 com cinco munições intactas - Divulgação/PM

Revólver calibre 38 com cinco munições intactasDivulgação/PM

Publicado 08/08/2024 15:44

Cabo Frio - Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (7) por policiais militares no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes estavam em patrulhamento pela região do Minha Casa Minha Vida quando perceberam um grupo de pessoas em atitude suspeita. Ao avistarem as viaturas, os indivíduos correram para dentro dos blocos.

Os agentes iniciaram uma busca e conseguiram localizar o acusado em um dos corredores. Durante a abordagem, foi encontrado o revólver escondido com o homem. Questionado sobre a arma, ele confessou ser o proprietário e alegou que a utilizava para garantir a segurança da comunidade, impedindo a invasão de membros de facções rivais.

O acusado, que possui 23 anotações criminais por roubo, tráfico de drogas e furto, foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, encaminhado para a 132ª DP de Arraial do Cabo, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.