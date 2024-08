Operação - Divulgação/PM

Operação Divulgação/PM

Publicado 07/08/2024 17:39

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (7), por volta das 9h50, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, em conjunto com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e o 25º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma operação para retirar um bloqueio em vias públicas da comunidade do Buraco do Boi.

De acordo com informações da Guarda Municipal, indivíduos não identificados haviam erguido barricadas nas ruas, impedindo a livre circulação de veículos e pedestres. Diante da situação, a equipe da ROMU foi acionada para atuar na ocorrência.

Com o apoio das demais forças de segurança, os agentes municipais conseguiram dispersar o bloqueio e restabelecer a ordem no local. Não houve registro de feridos ou danos materiais durante a operação.