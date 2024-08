Carro afunda em buraco de Cabo Frio e morador fica no prejuízo - reprodução

Publicado 06/08/2024 19:23

REGIÃO DOS LAGOS - Um morador de Cabo Frio passou por um perrengue nesta terça-feira (6), na Rua Luiz de Camões, no bairro Célula Mater. Enquanto passava de carro pelo local, seu veículo ‘afundou’ em uma cratera e ficou atolado.

Conforme relatos, o caso foi registrado por volta das 15h. O motorista não ficou ferido, contudo, a retirada do automóvel apenas foi possível com reboque. A estimativa é que o prejuízo do condutor chegue a R$ 6 mil.

Uma amiga do motorista, que preferiu não se identificar, afirma que a população local “solicita conserto da via há bastante tempo, contudo, sem retorno da prefeitura”. “E agora, prefeitura? E o prejuízo? Quem paga?”, questionou.

Diante dos fatos, o Portal RC24h entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre o ocorrido, e aguarda retorno.