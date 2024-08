Fezes no chão de um banheiro de hospital - Reprodução/Rede social

Fezes no chão de um banheiro de hospital Reprodução/Rede social

Publicado 02/08/2024 18:35

Cabo Frio - Um vídeo onde fezes aparecem no chão de um banheiro destinado a pacientes do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (1) após a denúncia do vereador Davi Souza (PP), mostrando o flagrante.



No vídeo, é possível ver um pouco de fezes no chão e na parede, além do vaso sujo. No áudio, a paciente, que não se identificou, reclama também da falta de papel higiênico e do estado do local, que, conforme afirma, “está todo quebrado”.



Em outro registro, a denunciante reclama da falta de itens básicos, como copos descartáveis. Nas imagens, ela mostra o pai, um idoso, tendo que beber água da bica da torneira.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre o problemas. Em relação às fezes, o município esclareceu que “a situação será averiguada, pois a limpeza ocorre, no mínimo, três vezes ao dia”.



Já em relação à falta de itens básicos, a prefeitura ainda não retornou.