25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) Reprodução/ Rede social

Publicado 01/08/2024 17:51

Cabo Frio - Acontece neste sábado (3), na sede do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), localizada em Cabo Frio, a segunda edição do evento “PMERJ de Portas Abertas”.

O evento está programado para ocorrer em todos os 39 batalhões da capital fluminense, entre 8h e 12h. Além das equipes da própria unidade, equipes do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) também estarão presentes no batalhão.

Durante o encontro, serão oferecidas diversas atividades. Logo no início, quem comparecer contará com um delicioso café da manhã e uma roda de conversa com a comandante, coronel Andreia Ferreira.

Também serão oferecidas diversas atividades infantis lúdicas e educativas sobre temas relacionados à segurança pública, divulgação dos serviços e muito mais.