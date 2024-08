Itens apreendidos durante a ação - Divulgação

Publicado 31/07/2024 18:37

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), deflagrou nesta quarta-feira (31) a Operação Roubo Remoto. A ação, que visa desarticular uma associação criminosa especializada em extorquir comerciantes de todo o Brasil, culminou na prisão de três integrantes da quadrilha.



Os mandados de prisão preventiva, expedidos pela 3ª Vara Criminal de Taguatinga, foram cumpridos em conjunto com sequestros de valores e outros mandados de busca e apreensão. Cabo Frio esteve entre os endereços.

As investigações, iniciadas em abril após um falso roubo em uma agência dos Correios em Taguatinga, no DF, revelaram um modus operandi sofisticado. Os criminosos ligavam para estabelecimentos comerciais, simulando estarem armados e ameaçando invadir o local caso não fossem feitas transferências bancárias. Para dar credibilidade às ameaças, utilizavam nomes de facções criminosas e até pesquisavam as fachadas dos comércios na internet.



Em uma das ações, os golpistas telefonaram para um estabelecimento comercial, alegando estarem armados do lado de fora, e disseram que iriam invadir o local se as transferências dos valores não fossem efetuadas. Assustada, a funcionária contatou o superior, que, sem compreender a situação, acabou transferindo dinheiro para a conta dos criminosos. A ligação foi gravada pela operadora de telefonia da vítima.



Durante as investigações, a polícia identificou as contas bancárias utilizadas para receber o dinheiro das extorsões. Essas contas eram abertas em nome de “laranjas” para dificultar o rastreamento do dinheiro. Os suspeitos responderão pelos crimes de extorsão, lavagem de capitais e associação criminosa, com penas que podem chegar a 28 anos de prisão.