As decisões visam garantir a reparação dos danos causados às vítimas e seus familiaresReprodução

Publicado 30/07/2024 14:43

A Justiça de Cabo Frio atendeu aos pedidos da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e determinou o sequestro dos bens dos proprietários e marinheiros envolvidos em dois graves acidentes náuticos ocorridos na região nos últimos meses. As decisões visam garantir a reparação dos danos causados às vítimas e seus familiares.

O primeiro caso envolveu a embarcação “A Mar I”, que pegou fogo e naufragou no Canal do Itajuru no dia 10 de maio, ferindo cinco turistas de Minas Gerais. O segundo acidente ocorreu no dia 17 de junho, quando a lancha “Eye Sea” sofreu um incêndio durante o abastecimento, resultando na morte de duas pessoas e ferimentos em outras cinco.

Em ambos os casos, os responsáveis pelas embarcações são investigados por crimes como lesão corporal, homicídio culposo, incêndio culposo e atentado contra a segurança de transporte marítimo.

É importante ressaltar que a embarcação “A Mar I” possuía seguro, enquanto a “Eye Sea” não. No caso da primeira, o processo tramita em segredo de justiça na 2ª Vara Criminal de Cabo Frio. Já o processo da “Eye Sea” corre na 1ª Vara Criminal e, devido à ausência de seguro, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos responsáveis para garantir o pagamento de indenizações às vítimas.

As investigações sobre os dois acidentes seguem em andamento, com o objetivo de apurar as causas dos incidentes e responsabilizar os envolvidos.