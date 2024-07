Animal foi avistado nadando à beira-mar, no Canto do Forte - Portal RC24h

Publicado 29/07/2024 17:23

Na manhã desta segunda-feira (29), um pinguim-de-Magalhães foi visto nadando nas águas da Praia do Forte, em Cabo Frio. A aparição do animal chamou a atenção dos banhistas e moradores, que ficaram encantados com a visita inesperada.



O animal foi avistado nadando à beira-mar, no Canto do Forte. Os pinguins-de-Magalhães, conhecidos cientificamente como Spheniscus magellanicus, migram anualmente em busca de alimentos e melhores condições climáticas. Durante o inverno, é comum avistá-los nas praias do sul e sudeste do Brasil, incluindo a Região dos Lagos.



As autoridades alertam para a importância de não tocar no pinguim, pois isso pode causar estresse ao animal e comprometer sua saúde. O ideal é acionar a Guarda Ambiental. Durante a migração, alguns desses animais acabam desviando de seu trajeto habitual e chegando às praias brasileiras. Quando isso ocorre, muitas vezes estão debilitados e necessitam de assistência para se recuperar.