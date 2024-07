Publicado 29/07/2024 17:18

Um adolescente de apenas 13 anos foi flagrado dirigindo um veículo na tarde deste sábado (14), na Rua Alex Novelino, bairro Vila Nova, em Cabo Frio. Além do jovem motorista, outras cinco pessoas, incluindo duas crianças de 2 e 5 anos, estavam no interior do Chevrolet Zafira.

Agentes da Guarda Civil Municipal interceptaram o veículo. Segundo informações, o pai, a mãe e outro familiar também estavam no carro, mas não impediram que o adolescente assumisse a direção.

Diante da gravidade da situação, todos os ocupantes do veículo foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde as medidas cabíveis serão tomadas. O carro, por sua vez, foi removido para o depósito público devido à irregularidade da documentação.