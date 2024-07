Crime aconteceu na tarde deste sábado (27), na Rua Realejo, no bairro Maria Joaquina - Reprodução

Publicado 29/07/2024 17:37

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (27), na Rua Realejo, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio.

De acordo com testemunhas, populares ouviram disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos na barriga e na mão. A comunidade prontamente acionou o posto de saúde mais próximo, e uma ambulância foi enviada ao local. Diante da gravidade dos ferimentos e da grande perda de sangue, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do distrito de Tamoios.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.