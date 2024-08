Enterro aconteceu no cemitério do bairro Jardim Esperança - G1

Publicado 31/07/2024 18:20

Cabo Frio - Na manhã desta quarta-feira (31), foi enterrada no cemitério do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, a menina de 2 anos e 11 meses, cuja morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

Inicialmente a suspeita, seguindo o atendimento médico, era de violência sexual, mas o caso tomou um novo rumo nesta terça-feira (30), quando o delegado Alessandro Gabri informou que o “perito legista, durante a necropsia, não encontrou qualquer vestígio que indicasse crime sexual ou outra forma de violência”.

Ele explicou também que “não havia lesões na genitália, períneo ou região anal e que no exame interno do cadáver (…), o que afasta a princípio a suspeita de morte violenta que teria sido levantada pela médica que atendeu a vítima no hospital”. Gabri pontuou, ainda, que “dos termos de declaração do pai e irmão que cuidava da menina no momento em que ela foi levada ao hospital, não se extraiu evidência de crime sexual ou outra violência”.

Conforme depoimento dos familiares, a menina começou a passar mal em casa dias depois de receber cinco vacinas simultaneamente. A família afirmou que a menina chegou com vida ao hospital, em contraste com a informação da Prefeitura de que ela teria chegado sem vida, com suspeita de violência sexual.

O advogado da família, Jefferson de Souza Costa, relatou que a menina teve reações adversas após as vacinas, como febre, inchaço e tremores. No dia 29, após o almoço, a menina começou a passar mal e desmaiou. O irmão a levou para a casa da avó e, com a ajuda do pai, a transportaram de moto para o hospital. Durante o trajeto, o irmão tentou reanimá-la com massagem cardíaca e respiração boca a boca.



Com isso, a causa da morte, segundo a Polícia Civil, ainda é desconhecida. Exames adicionais estão sendo realizados com o material coletado do corpo da menina, que será enviado ao Rio de Janeiro para análise. O resultado desses exames é esperado em dez dias. As investigações continuam.





Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que a investigação está sob a responsabilidade da Polícia Civil e que fornecerá mais informações após os laudos do IML e exames complementares. A Prefeitura manteve o posicionamento inicial de que a criança chegou ao hospital em estado de óbito, com suspeita de violência sexual, baseando-se no atendimento hospitalar antes dos exames da Polícia Civil.





Entenda o caso

Uma criança de 2 anos e 11 meses morreu na tarde desta segunda-feira (29) com suspeita de violência sexual. A menina foi levada por familiares ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, mas já estava em óbito.



Segundo a prefeitura de Cabo Frio, a gestão tomou as medidas cabíveis, acionando os órgãos responsáveis e encaminhando o corpo da criança para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia para definir a causa da morte.



O pai e um irmão da criança, que a levaram ao hospital, foram ouvidos na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A ocorrência foi registrada na 127ª DP de Búzios, Central de Flagrantes do dia e segue sob investigação.



A médica, durante atendimento, teria identificado lesões anal e vaginal no corpo.



Diante das supostas feridas, que não aparentavam terem sido causadas nesta segunda-feira, a médica acionou as autoridades. A guarnição da Polícia Militar conduziu o pai e o irmão para a delegacia, onde prestaram depoimentos.



Durante o depoimento, Gabri afirma que os responsáveis pela vítima teriam alegado surpresa ao tomar conhecimento da suposta violência sexual.





A polícia continua a investigação para determinar a causa exata da morte.