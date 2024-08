Raian Silva Bonze, conhecido como "Novinho", de 27 anos, e Anthony Matheus Barbosa Souza, conhecido como "Play Boy" - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 31/07/2024 18:58

O Disque Denúncia lançou nesta quarta-feira (31) um cartaz com as fotos de dois homens procurados por envolvimento com o tráfico de drogas em comunidades na divisa de Cabo Frio com Búzio, na Região dos Lagos. A polícia pede a colaboração da população para localizar e prender Raian Silva Bonze, conhecido como “Novinho”, de 27 anos, e Anthony Matheus Barbosa Souza, conhecido como “Play Boy”.



Segundo informações do Disque Denúncia, ambos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e dividiriam a liderança do tráfico nas comunidades da Rasa e Maria Joaquina. A dupla é considerada responsável por diversos homicídios na região.



Contra Raian Bonze e Antony Matheus, há mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara de Armação de Búzios, pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



A polícia solicita à população que qualquer informação sobre o paradeiro dos foragidos seja repassada anonimamente ao Disque Denúncia através dos seguintes canais:



Central de atendimento: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) 2253-1177 (com garantia de anonimato)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato de quem fornecer as informações é garantido pelo Disque Denúncia.