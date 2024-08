Operação - Divulgação/PF

Publicado 01/08/2024 15:24

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (1) a Polícia Federal deflagrou a Operação Vulturino, na cidade de Cabo Frio, com o objetivo de combater a produção, o armazenamento e o compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.



Na ação, agentes da Delegacia da PF em Macaé cumprem um mandado de busca e apreensão na Região dos Lagos, expedido pela Justiça Federal. Durante a deflagração, foram apreendidos três aparelhos celulares que serão periciados. Se os crimes forem confirmados, o investigado responderá por produzir, armazenar e compartilhar mídias contendo abuso sexual infantil.



A investigação teve início a partir do uso de ferramentas e técnicas investigativas que permitem a coleta de informações na internet, além da identificação de usuários que compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede.



Com a recente aprovação da Lei nº 14.811, em janeiro de 2024, o crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil passou a ser considerado crime hediondo, portanto inafiançável. A referida lei instituiu medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais, além da prevenção e combate ao abuso sexual da criança e do adolescente.