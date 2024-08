455 tabletes de maconha, 139 cápsulas de cocaína, 30 pedras de crack e R$168 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 02/08/2024 16:59

Cabo Frio - Em duas ações distintas realizadas pela Polícia Militar em Cabo Frio, uma grande quantidade de drogas foi apreendida e duas pessoas detidas.



Nesta quinta-feira (1), durante um patrulhamento de rotina na Rua da Assembleia, no bairro Manoel Correa, policiais militares abordaram dois adolescentes com 455 tabletes de maconha, 139 cápsulas de cocaína, 30 pedras de crack e R$168 em espécie. Os jovens confessaram que a droga era de ambos e que estavam comercializando no local. O mais novo, por ser menor de idade, foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e o mais velho por tráfico de drogas.

36 pinos de cocaína e 68 buchas de maconha. A motocicleta também foi apreendida Divulgação/PM

Já na manhã desta sexta (2), na Rua Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre, policiais militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um local conhecido por ser ponto de venda de drogas. Ao perceber a presença da polícia, o elemento abandonou uma motocicleta e fugiu para o interior de uma comunidade. Após realizar buscas no local, os agentes encontraram 36 pinos de cocaína e 68 buchas de maconha. A motocicleta também foi apreendida.



Diante dos fatos, os materiais apreendidos foram apresentados na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).