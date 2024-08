Acusado sendo capturado - Divulgação/PM

Publicado 06/08/2024 14:46

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, nesta segunda-feira (5), um corretor de imóveis, identificado como T.S.V., acusado de assassinar a namorada por estrangulamento.



Na época do crime, o corpo da vítima foi encontrado em cena que simulava um suicídio.



Segundo informações da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), o cadáver foi encontrado pendurado por uma corda, com uma cadeira e muletas próximas. No entanto, a investigação constatou lesões características de estrangulamento.



O elemento foi localizado e preso em sua residência, na Rua Berilo, no bairro Portinho.



A prisão foi cumprida em decorrência de mandado judicial expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.