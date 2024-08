125 cápsulas de cocaína, 81 trouxinhas de maconha, 720 pedras de crack, um celular e R$ 20 em espécie - Divulgação/PM

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde deste domingo (4), na Rua Luís Camões, no bairro Manoel Correa, em Cabo Frio, após uma denúncia anônima apontar a prática de tráfico de drogas no local.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi enviada ao local indicado e avistou um grupo de pessoas com as características descritas na denúncia. Ao perceber a presença policial, os indivíduos tentaram fugir, mas um deles foi alcançado.

Durante a fuga, o adolescente escondeu uma sacola contendo drogas em cima do vestiário do Centro Integrados de Educação Pública (CIEP). A equipe policial encontrou a sacola, que continha 125 cápsulas de cocaína, 81 trouxinhas de maconha, 720 pedras de crack, um celular e R$ 20 em espécie.

O menor foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por crime análogo ao tráfico de drogas.