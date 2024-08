R$ 1.454 em espécie, uma lanterna vermelha e uma faca - Divulgação/PM

Publicado 05/08/2024 15:07

Cabo Frio - Um homem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (5), após arrombar uma loja de utilidades domésticas no Centro de Cabo Frio. O crime ocorreu por volta das 2h, na Avenida Teixeira e Souza.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi desencadeada após o disparo do alarme do estabelecimento Uma equipe se deslocou até o local e encontrou o acusado ainda dentro da loja, com parte dos produtos do furto em mãos.

Conforme o relato de testemunhas, o alarme foi acionado quando o indivíduo arrombou a porta de aço na Rua Casemiro de Abreu e adentrou o local. No momento da prisão, foram encontrados com o ladrão R$ 1.454 em espécie, uma lanterna vermelha e uma faca.

O elemento, juntamente com as testemunhas, foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por furto qualificado. Ele permanece preso à disposição da Justiça.