Bicicleta roubada - Reprodução

Publicado 07/08/2024 15:19

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio teve a bicicleta furtada na noite desta terça-feira (6), enquanto assistia a uma aula do curso técnico de enfermagem do qual participa. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, no Jardim Caiçara.



De acordo com o relato da vítima, a bicicleta estava acorrentada a uma árvore em frente ao local quando, em determinado momento, um elemento, usando calça jeans preta, blusa de manga, mochila e boné, a subtraiu.



Câmeras de segurança das redondezas flagraram a movimentação do indivíduo, que rondou a vizinhança antes de furtar o veículo. Em determinado momento, inclusive, é possível vê-lo retirando alguma coisa não identificada de dentro do bolso.



Em seguida, o elemento vai até a bicicleta e, sem muita dificuldade, a subtrai.



A vítima, que utiliza a bicicleta como meio de transporte durante o cotidiano, fez um boletim de ocorrência sobre o caso. Enquanto isso, ele está divulgando os vídeos do furto nas redes sociais, solicitando ajuda.