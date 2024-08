Ninguém levou o prêmio principal. - Reprodução

Ninguém levou o prêmio principal.Reprodução

Publicado 06/08/2024 19:30

REGIÃO DOS LAGOS - Dois moradores de Cabo Frio ficaram a um número de ganhar R$ 1,7 milhão na Lotofácil. O concurso foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta segunda-feira (5). Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 21 – 22 – 24.



Ao todo, os apostadores acertaram 14 números, arrecadando, no total, R$1.008,30. Os jogos foram simples e feitos em formato físico, sendo um realizado numa loteria do Jardim Esperança e o outro em São Cristóvão.



Além dos cabo-frienses, outros 22 apostadores do Rio de Janeiro acertaram 14 dos 15 números. Nenhum deles da Região dos Lagos. No total, 399 jogos ficaram a um número de levar o prêmio total.



